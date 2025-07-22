У Зеленського назвали чітку мету нового раунду переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та російської делегацій на новому раунді переговорів у Стамбулі вже цієї середи.

В етері 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк назвав три ключові питання, які обговорюватимуть сторони. До слова, очільник українського МЗС зазначив, що Київ готовий до переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Цікаво "Сподобався доньці Путіна": як Мединський з дрібного чиновника став головним перемовником Кремля

Про що говоритимуть у Стамбулі цього разу?

Радник голови Офісу Президента наголосив, що на третій раунд переговорів у Стамбулі є чітке завдання. Зокрема, йтиметься про пришвидшення обміну полоненими, можливість повернення дітей, яких вкрала Росія, та організацію реалістичного переговорного процесу на рівні лідерів країн.

Тобто на рівні Президента України Володимира Зеленського та суб'єкта Путіна,

– уточнив Подоляк.

За його словами, буде всього три ключових питання, адже рівень російської делегації, яку очолює Володимир Мединський, не дотягує до серйозного переговорного процесу.

Водночас рівень делегації України відповідає усім міжнародним стандартам. Нагадаємо, українську делегацію на нових переговорах з Росією очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Попри легковажний підхід росіян, завдяки двом попереднім раундам переговорів все ж вдалося суттєво збільшити обсяги обміну полоненими та тіл полеглих воїнів. Надскладне питання – повернення викрадених дітей, однак у межах переговорного процесу ця гуманітарна частина може бути розв'язана.

Решту питань на рівні цієї переговорної делегації росіян розв'язати неможливо. Можна хіба що вийти на організацію справжнього переговорного процесу між лідерами країн.

Також радник голови ОП назвав чотири фактори, які можуть змусити Росію почати реальні мирні переговори, а не імітувати готовність до миру.