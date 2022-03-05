Третій раунд перемовин з Росією відбудеться в понеділок

Третій раунд перемовин України з країною-окупантом Росією відбудеться в понеділок.

Про це повідомив представник української делегації Давид Арахамія.

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Інших подробиць нардеп поки не надав.

Що відомо про переговори України і Росії: коротко

Українська делегація складається з представників Офісу Президента та Міністерства закордонних справ.

Вперше представники України та Росії зустрічалися 28 лютого на кордоні з Білоруссю. Після цього вони відправилися до столиць для консультацій. Тоді представник української делегації Михайло Подоляк заявив, що сторони знайшли "деякі точки", за якими можна шукати спільні позиції.

Другий етап переговорів відбувся в Білорусі 3 березня. Україна не отримала бажаних результатів. Єдине, чого вдалося досягти – це рішення щодо організації гуманітарних коридорів. Однак, як бачимо сьогодні, і ці домовленості не працюють: попри згоду окупантів забезпечити 5 березня "зелені коридори" для евакуації жителів Волновахи та Маріуполя, тиші так і не відбулося. Через постійні обстріли російських орків, евакуацію і доставку гуманітарної допомоги довелося перенести.

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