Третій випадок в історії: в ОБСЄ застосували інструментарій раннього попередження конфліктів

Дмитро Кулеба розповів, що в ОБСЄ застосували інструментарій раннього попередження конфліктів. Це – важливий дипломатичний крок.

Що це означає на практиці

Глава МЗС України Кулеба зауважив, що інструментарій застосувала Хельга Шмідт – генеральна секретарка ОБСЄ. Це відбулося втретє в історії.

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Це означає, що генеральна секретарка адресувала усім главам делегацій держав-учасниць спеціальний лист, у якому привертається увага постійної ради ОБСЄ до зростання напруги та ризику ескалації ситуації,

– заявив Кулеба.

За словами Кулеби, попередні два випадки стосувалися:

подій у зоні конфлікту у Нагірному Карабасі (2012 рік):

незаконного затримання з боку Росії українських моряків (2018 рік).

Глава МЗС України наголосив, що це – крок для дипломатичного запобігання подальшої ескалації.

Український тиждень в ОБСЄ

Кулеба ініціював український тиждень в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Він відбудеться у межах втілення комплексного пакета стримування Росії.

Упродовж тижня країни-учасниці організації проведуть консультації.

Їхньою метою буде знизити напруженість та забезпечити участь Росії у дипломатичному діалозі.

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