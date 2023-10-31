Готують третю хвилю: Світан спрогнозував майбутні дії окупантів біля Авдіївки
Росіяни здійснили вже дві безрезультатні хвилі атак на Авдіївку. Зараз противник знову відійшов та переформовується, ймовірно, готуючись до третьої хвилі наступу.
Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, ЗСУ втримають Авдіївський напрямок, а от росіяни втратять дуже багато людей.
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Як ЗСУ стримали ворога під час наступу на Авдіївку
Під час першої хвилі росіяни хотіли захопити Авдіївку, розбити український гарнізон й витіснити ЗСУ з міста. Однак ворожі угруповання розбилися об наші укріплення: стіну вогню, Авдіївський коксохімічний завод, залізничну дорогу з Очеретиного на Авдіївку.
Окупанти не змогли виконати це завдання. Вони навіть з села Спартак не вийшли, тому що українські артилеристи організували там серйозну стіну вогню,
– зауважив Світан.
Потім ворог прийняв рішення переформатуватися, трішки відійти й оточити Авдіївку. Друга хвиля була націлена на оточення міста, однак, на щастя, не склалося.
Тил Авдіївського гарнізону прикривають два гарнізони – Очеретянський та Карлівський, які також зробили стіну артилерійського вогню і не дали росіян взяти в повне оточення Авдіївку.
"Була перша хвиля, потім окупанти підготувалися до другої, а тепер готують третю хвилю", – зазначив військовий експерт.
Чого прагнула досягти Росія під час першої та другої хвилі наступу на Авдіївку: дивіться відео
Авдіївський гарнізон вистоїть
Ймовірно, третя хвиля буде комбінована. Окупанти спробують тиснути й знищити Авдіївські гарнізони. Однак кількість засобів, яка виділення на втримання Авдіївки, та розташування Авдіївського гарнізону, вбудованого в спільну систему оборони Східного фронту, дає впевненість у тому, що гарнізон вистоїть.
Артпідготовка й кількість артилерійських снарядів, які туди перекинуті, вибивають росіян.
За перші дві хвилі ворог втратив близько 5 тисяч солдатів, а якщо врахувати важкопоранених, то близько 10 тисяч. Приблизно таку саму кількість росіяни втратять під час третьої хвилі,
– сказав Світан.
Впевненість та стійкість нашого гарнізону гарантована практично 10-річними боями з росіянами. Окупанти вже впродовж 10 років намагаються оточити Авдіївку. Проте російські загарбники самі можуть опинитися в оточені й тоді їм доведеться втікати аж до Донецька.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Росіяни зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. На думку речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, можливо, окупанти перекинули авіацію на інші напрямки, де їм важче.
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що росіяни біля Авдіївки з остраху українського полону підривають самі себе. За словами одного російського полоненого, з його роти залишилося 6 – 7 окупантів.
- На Авдіївському напрямку росіяни знову застосовують тактику "м'ясних атак". У бій окупанти кидають незахищену піхоту з підрозділу "Шторм-Z".