Нагадали меми початку повномасштабної війни: "Зла мавка" провела акцію до 24 лютого
- Рух опору "Зла мавка" виклав фото із захоплених міст, нагадуючи про треті роковини війни.
- У віденському університеті студенти залишили послання українським партизанкам, згадуючи меми війни.
У треті роковини повномасштабної війни рух опору на окупованих територіях України "Зла мавка" виклав фото із низки захоплених міст. Там люди продовжують чекати на Україну. А "мавки" пам'ятають і діють.
Про це пише 24 Канал з посиланням на допис "Злої мавки". Попри те, що росіяни запевняють, що вони на окупованих територіях "надовго", в них є великі проблеми. "Атеш" дізнався, що окупанти не можуть виконувати бойові завдання.
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Окуповані міста заговорили 24 лютого
Люди писали вірші на папірцях і фотографували їх.
Три роки боротьби, три роки болю, але й три роки незламності. Навіть там, де ворог малює свої триколори, з'являються наші слова, наші знаки, наша правда. Мелітополь, Євпаторія, Севастополь, Перевальськ – міста, які говорять, навіть коли окупант намагається змусити їх мовчати,
– сказано в дописі.
Вірші Сосюри та Шевченка на окупованих територіях / Фото "Зла мавка"
Саме переосмислені рядки Шевченка про "москалів ***чих" допомагали нам триматися три роки тому.
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Побажання з Європи для українок
Світ бачить боротьбу українців. У віденському університеті студенти залишили послання для партизанок. Вони обіграли мем початку повномасштабної війни про соняшникове насіння, а також закликали не втрачати надії і цитували Лесю Українку.
Побажання з Європи для українських партизанок / Фото "Зла мавка"
Раніше жіночий супротив з легіону "Свобода Росії" звертався до дружин і коханок російських високих чиновників.