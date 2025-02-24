Нагадали меми початку повномасштабної війни: "Зла мавка" провела акцію до 24 лютого

У треті роковини повномасштабної війни рух опору на окупованих територіях України "Зла мавка" виклав фото із низки захоплених міст. Там люди продовжують чекати на Україну. А "мавки" пам'ятають і діють.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис "Злої мавки". Попри те, що росіяни запевняють, що вони на окупованих територіях "надовго", в них є великі проблеми. "Атеш" дізнався, що окупанти не можуть виконувати бойові завдання.

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Окуповані міста заговорили 24 лютого

Люди писали вірші на папірцях і фотографували їх.

Три роки боротьби, три роки болю, але й три роки незламності. Навіть там, де ворог малює свої триколори, з'являються наші слова, наші знаки, наша правда. Мелітополь, Євпаторія, Севастополь, Перевальськ – міста, які говорять, навіть коли окупант намагається змусити їх мовчати,

– сказано в дописі.

Вірші Сосюри та Шевченка на окупованих територіях / Фото "Зла мавка"

Саме переосмислені рядки Шевченка про "москалів ***чих" допомагали нам триматися три роки тому.

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Побажання з Європи для українок

Світ бачить боротьбу українців. У віденському університеті студенти залишили послання для партизанок. Вони обіграли мем початку повномасштабної війни про соняшникове насіння, а також закликали не втрачати надії і цитували Лесю Українку.

Побажання з Європи для українських партизанок / Фото "Зла мавка"

Раніше жіночий супротив з легіону "Свобода Росії" звертався до дружин і коханок російських високих чиновників.