"Імла Донбасу та суворі бої": Третя штурмова показала унікальні кадри боїв за Андріївку
Джерело:Третя штурмова
Звільнення крихітного села Андріївка 15 вересня, де до війни жило менш ніж 70 людей, стало важливим кроком. Це дає змогу рухатися далі, зокрема покращити позиції біля Бахмута.
Добрі новини з фронту принесла 3 ОШБр, звільнивши Андріївку. ЗСУ довго боролися за це село, і нарешті воно наше.
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Кадри просто з війни
Українські захисники знімали звільнення Андріївки на GoPro, тож тепер оприлюднили це відео.
Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими. Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя – у населеному пункті, який кишить росіянами,
– ідеться в описі до ролика.
Унікальні кадри бійців із 3 ОШБр / Скриншоти 24 Каналу
Напевно, ці кадри можна було б назвати атмосферними, але насправді це жорстока реальність, у якій живуть і борються наші воїни.
Як звільняли Андріївку: відео від Третьої штурмової
Що відомо про деокупацію Андріївки
- Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін розказав, що більшість російських солдатів, які утримували Андріївку, загинула під час штурму населеного пункту нашими військовими, а частина втекла.
- Наші воїни підняли в небо безпілотник із гучномовцем, по якому оголосили пропозицію здатися в полон. Єдиною причиною назвали необхідність поповнювати обмінний фонд. Частина росіян здалася.
- Також стало відомо, що росіяни били по своїх, коли зрозуміли, що окупанти здаються в полон. Один ворожий солдат при цьому загинув.
- На жаль, український прапор не майорить у цьому населеному пункті, адже Андріївка повністю знищена. Там навіть нема де встановити флагшток. Руйнувати маленьке село росіяни почали ще взимку, коли гатили по ньому, щоб захопити. На фото і відео, знятих з дрона, можна побачити масштаб руйнувань, завданих загарбниками.
- Наразі українські військові роблять все, щоб утримати ці позиції. Цивільного населення там нема ще з зими.