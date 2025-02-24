Трамп заявив, що конфлікт в Україні здатний перерости в Третю світову війну

Дональд Трамп наголосив, що війна, яку розпочала Росія проти України, може перерости у Третю світову війну. Це станеться за умови, якщо кровопролиття з обох сторін не спинити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з Еммануелем Макроном, яку транслює видання Amaravati Today.

До теми Я сподіваюся, що Зеленський приїде в Овальний кабінет підписувати мир, – Трамп

Що сказав Трамп про можливість Третьої світової війни

Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України є "жахливим, кривавим хаосом", але наголосив, що Сполучені Штати "розв'яжуть цю проблему".

І я скажу це також, це (війна Росії проти України – 24 Канал) може перерости у Третю світову війну, якщо її не вдасться зупинити. Тоді буде точка, в якій уже не вдасться зупинити ці дві країни, і це вже має вплив на інші країни,

– сказав глава Білого дому.

Трамп також наголосив, що конфлікт дійсно може перерости у "величезну війну", але він "ніколи цього не допустить".

До слова, президент США повідомляв, що він веде "серйозні обговорення" з російським диктатором Владіміром Путіним щодо закінчення війни в Україні. За словами Трампа, ці переговори "тривають дуже добре".

Окрім того, Трамп каже, що він може зустрітися з Володимиром Зеленським цього або наступного тижня. Ця зустріч може статися, щоб підписати угоди про корисні копалини між США та Україною.