Особливість Третьої світової війни, яка робить її несхожою на попередні

Валерій Залужний вважає, що Третя світова війна вже розпочалася і відбувається саме на території України. Як доказ цьому твердженню, посол України у Великій Британії називає залученість у війну КНДР, Ірану та Китаю. Військові КНДР воюють з українською армією, Іран постачає Росії дрони, а у російській зброї можна знайти китайські частини.

Третя світова війна має інший формат, аніж попередні

Оцінка Залужного самого факту початку Третьої світової свідчить і про характер цієї війни, про те, чим вона може відрізнятися від Першої і Другої. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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Перша і Друга світові війни відбувалися у час, коли у людства ще не було ядерної зброї як зброї масового знищення.

При цьому, ці війни призвели до справжньої руйнації Європи – половина континенту опинилася у руїнах. Обидві коаліції знищували житлові квартали міст, не ухилялися від знищення великої кількості населення та примусового переселення. Однак про повне винищення людства мова не йшла.

Друга світова війна стала справжнім щепленням для Європи, США та країн колишнього СРСР від широкомасштабних конфліктів. Тепер, коли дія цього щеплення у Росії припинилася, є побоювання застосування ядерної зброї, яке призведе саме до винищення людства. Обмін стратегічними ядерними ударами практично не залишає шансів врятуватися.

Оскільки суперечності між демократіями та диктатурами не дозволяють відшукати якихось ефективних компромісів, а почати велику боротьбу за сферу впливу просто лячно – Третя світова війна відбувається саме у формі локальних конфліктів. Одним з них стала війна Росії проти України. Попри залученість у цю війну російських союзників КНДР, Ірану та Китаю, Захід робитиме все можливе, щоб війна не перейшла за кордони України.

У перші роки війни навіть намагалися стримати Україну від того, щоб війна не перейшла на територію Росії. Лише зараз західні уряди погодилися з тим, що війну треба перенести й на територію держави-агресорки.

Однак після цього Кремль зробив висновок не закінчити війну, а підвищити ескалацію. Росія дійсно ставиться до війни в Україні як до Третьої світової і вважає, що перемога на одному з театрів бойових дій може значно змінити розклад сил у світі, принаймні перетворити Росію на політичного і силового гегемона Європи.

Чи вдасться Заходу зберегти демократичний світ

Російсько-українська війна – це не один такий великий конфлікт у сучасному світі. Є ще конфлікт на Близькому Сході. Ми можемо бачити, принаймні на тлі видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, а також ексміністра оборони Йоава Галанта, що прихильники однієї сторони у російсько-українській війні стають опонентами іншої сторони, яка зазнала агресії. Мовиться про рейд терористичної організації "ХАМАС" проти Ізраїлю. Саме такі суперечності, коли симпатії до одних союзників США не збігаються з симпатіями до інших, є важливою частиною процесів, які не дозволяють створити усталену коаліцію.

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Ця коаліція допомогла б перемогти зло, яке впевнене у своїй здатності нав'язати нові правила гри цивілізованому світу і значно зменшити вплив США, як головної демократичної держави світу.

Окрім російсько-української війни, виникне ще чимало конфліктів. Залужний говорить, що у Заходу є шанс зупинити Третю світову війну саме на російсько-українському треку. Однак, як на мене, Захід навряд чи погодиться з такою думкою. Оскільки це потребує від нього ризику, який може призвести до використання ядерної зброї між ядерними державами. Це, своєю чергою, призведе до обміну ядерними ударами й розпочне Третю світову війну у класичному варіанті, але з можливістю повного знищення людства.

Намагання втримати конфлікти у їхніх локальних рамках буде головним завданням зовнішньої політики західних країн. Однак чи вдасться зберегти демократичний світ – відкрите питання.