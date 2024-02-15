Третю штурмову бригаду терміново передислокували в район Авдіївки
Джерело:3-тя окрема штурмова бригада
Третя штурмова бригада була терміново передислокована у район Авдіївки. Окремі батальйони провели рейд на захоплені ворогом території.
Це вже підтвердили у 3-тій ОШБр. Українські захисники розповіли, яка ситуація в місті, передає 24 Канал.
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3 ОШБр перекинули в район Авдіївки
Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична,
– заявили в 3-тій ОШБр.
Додали, що окремі батальйони провели рейд у захоплені окупантами райони Авдіївки. Сили ворога на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.
"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — підкреслив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.
Також у бригаді зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку 2 бригадам збройних сил Росії завдано критичного ураження. Про точні втрати ворога в особовому складі й техніці повідомлять згодом, після підтвердження необхідних даних.
Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби,
– розповіли в Третій штурмовій.
Що цьому передувало
- Напередодні Forbes писав, що Україна зміцнює Авдіївку. Журналісти зазначали, що є всі підстави вважати, що на цей напрямок перекинули одну з найкращих бригад — Третю штурмову.
- Командувач ОСУВ "Таврія" писав у телеграмі, що на напрямку залучать свіжі ефективні сили.
- Вранці 15 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники стримують окупантів, які намагаються захопити Авдіївку. Упродовж минулої доби наші воїни відбили 34 атаки та ще 6 біля Сєверного та Невельського.
- Напередодні, 14 лютого, речник Сил оборони Таврійського напрямку заявив, що в районі Авдіївки агресор зосередив 50 тисяч бійців. Додаткова стратегія необхідна для того, щоб утримувати позиції в районі міста у тому разі, якщо окупанти переріжуть основну артерію – головний логістичний маршрут наших воїнів.
- "Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання",– констатував Дмитро Лиховій.
- Раніше, 13 лютого, начальник служби зв'язків з громадськістю Іван Сєкач повідомив, що вперше за майже два роки Україна вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 ОМБр. Їх замінили інші підрозділи ЗСУ.
- "Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", – заявив спікер.