Третю штурмову бригаду терміново передислокували в район Авдіївки

Третя штурмова бригада була терміново передислокована у район Авдіївки. Окремі батальйони провели рейд на захоплені ворогом території.

Це вже підтвердили у 3-тій ОШБр. Українські захисники розповіли, яка ситуація в місті, передає 24 Канал.

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3 ОШБр перекинули в район Авдіївки

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади — надзвичайно критична,

– заявили в 3-тій ОШБр.

Додали, що окремі батальйони провели рейд у захоплені окупантами райони Авдіївки. Сили ворога на їхньому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — підкреслив командир 3 ОШБр Андрій Білецький.

Також у бригаді зазначили, що за період перебування на Авдіївському напрямку 2 бригадам збройних сил Росії завдано критичного ураження. Про точні втрати ворога в особовому складі й техніці повідомлять згодом, після підтвердження необхідних даних.

Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби,

– розповіли в Третій штурмовій.

Що цьому передувало