Три дні інтенсивної терапії: Єрмак поборов коронавірус
Джерело:фейсбук Андрія Єрмака
Андрій Єрмак у понеділок, 7 лютого, повідомив, що поборов коронавірус. Глава Офісу Президента розповів: вже сьогодні він вирушить на роботу.
Єрмак розповів, що отримав негативний тест на COVID-19. Глава ОП наголосив: вихідні він використав максимально, аби вилікуватися.
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Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає,
– заявив Єрмак.
Глава ОП наголосив, що усі плани на цей тиждень в силі. Єрмак зауважив: роботи – багато, але енергії – ще більше. Також він побажав українцям потужного імунітету та міцного здоров'я.Зауважте! Позитивний тест на коронавірус глава ОП отримав 3 лютого. Єрмак тоді зауважив, що наступний тиждень буде дуже важливим.
Нормандську зустріч не переноситимуть
- ЗМІ повідомили, що нормандську зустріч на рівні радників не переноситимуть.
- Вона запланована на 10 лютого.
- Перемовини мають відбуватися у Берліні.
- Ще у 2020 році Єрмак захворів на коронавірус також напередодні переговорів радників лідерів нормандського формату. Щоправда, тоді розмову планували у форматі відеозустрічі.
Допис Єрмака:
Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.
Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований.
Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає.
Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше.
Потужного всім імунітету та міцного здоров'я!