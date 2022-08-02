Три головні сигнали, – військовий експерт про причини теракту в Оленівці

російські вбивці жорстоко катували та знущалися над нашими полоненими воїнами у колонії Оленівки. Удар по місцю перебування наших військових був потрібен росіянам з кількох причин.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також зазначив, що попри світовий резонанс, країна-агресорка переслідувала власні цілі.

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За словами Петра Черника, не так важливо, яку саме зброю використали окупанти, аби вбити українських військовополонених у Оленівці.

Йдеться про три важливі сигнали і перший з них найважливіший, каже експерт:

Це сигнал всьому світу й нам, що окупанти не збираються здаватись і про те, що для них не існує жодних правил;

всьому світу й нам, що окупанти не збираються здаватись і про те, що для них не існує жодних правил; Друге – пропагандистський ефект на власні війська;

"Вони лякають своїх військових тим, що "укри зробили зі своїми військовими", це для того, аби війська окупантів боялися здаватись у полон", – переконаний Черник.

Третє – абсолютна та всеохопна демонізація України, як такої.

Це і підтверджує тезу про філософію війни, яку моделює росія. Для нашого ворога Україна неприйнятна у будь-якому прояві,

– пояснює військовий експерт.

Детальніше про російську "філософію" війни та можливі причини теракту в Оленівці: дивіться відео

російські нелюди вбили українських полонених у колонії Оленівки

Саме в 120 колонії Оленівки утримували українських полонених, яких у травні вивезли з "Азовсталі" в Маріуполі. російські ЗМІ повідомили, що внаслідок "обстрілу" загинуло 40 українських військовополонених і ще 75 бійців зазнали поранень.

Криваве вбивство українських полонених розслідує Офіс генпрокурора. За даними слідства, загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. Серед жертв атаки не тільки військові, але й мирні люди, які перебували в полоні.

Також на місце події виїхали співробітники Чернового Хреста. Повідомляється, що кожен із полонених в Оленівці був у списку Червоного Хреста.

У Головному управлінні Розвідки Міноборони повідомили, що однією з причин теракту в Оленівці було бажання приховати розкрадання коштів.

Розвідники встановили, що 1 серпня колонію мала відвідати комісія з Москви. Її члени планували перевірити витрати виділених коштів та умов утримання полонених.