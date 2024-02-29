Три літаки за один день: Повітряні сили знищили ще два Су-34 росіян

Російська армія за 29 лютого втратила три літаки Су-34. Повітряні сили відзвітували про знищення ще двох російських винищувачів.

Це, як і минулого разу, були російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Вочевидь окупанти не побоялися відправити свої літаки після минулого невдалого польоту Су-34.

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Військові знищили ще два Су-34 окупантів

Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що, схоже, після попередніх невдач з авіацією до окупантів ніяк не доходить, і ніяких висновків російські пілоти не роблять.

Сьогодні близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів!

– написав Олещук.



Військові знищили ще два Су-34 росіян / Інфографіка Повітряних сил

Про знищення російських літаків висловився і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що після успішної бойової роботи по ворожому літаку уночі 29 лютого, знищено ще два російські літаки.

"Дякую за бойову роботу!", – написав він.

Варто зазначити, що таким чином наші захисники за останні 12 днів вже 13 російських літаків. Це спричинить серйозні проблеми для окупантів на фронті.

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