Три місячні норми: у Криму випала кількість опадів, яка побила рекорд 1991 року

В окупованому Криму протягом тижня тривали сильні зливи, які призвели до затоплення. Негода була настільки сильною, що побила рекорд 1991 року.

Таку інформацію оприлюднили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Дані зафіксували на метеорологічній станції Ай-Петрі.

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У Криму випало кілька місячних норм дощу

За попередньою інформацією, 18 червня 2021 року на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів – 295 міліметрів, що дорівнює 3 місячним нормам,

– мовиться у повідомленні.

У обсерваторії розповіли, що це на 17 міліметрів більше за попередній кліматичний рекорд України. Останній зафіксували 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

"Тоді випало 278 міліметрів опадів", – розповіли в обсерваторії.

Негода пройшлась сходом Криму – затопило Ялту, Севастополь, Керч / Фото ЦГО