Колосальний успіх з меншою чисельністю військ: приклади 3 битв з історії
Військовий експерт Петро Черник розповів, що Україна може перемогти виключно завдяки якості. Також він назвав три битви, коли армія з меншою чисельністю досягала колосального воєнного успіху.
Аналітик розповів у інтерв'ю 24 Каналу, що це відбулось завдяки грамотній організації. Мовиться про битви до нашої ери та у 19 столітті.
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Битви, у яких перемогла армія з меншою чисельністю бійців
Ми думаємо, що нас уже є так багато, що можемо створити трикратну перевагу над противником. Це класична логіка ведення воєн. Мовляв, є в нас така перевага – ми пішли в атаку. Ми ж такої переваги не маємо. Ми можемо перемогти виключно завдяки якості,
– пояснив військовий експерт.
За його словами, історія знає успішні битви, коли меншою чисельністю військ, завдяки грамотній організації, досягався колосальний воєнний успіх:
- у битві при Гавгамелах у 331 році до нашої ери Александр Македонський, чи не найкращий полководець усіх часів і народів, завдав поразки Дарію 3. У Македонського було менше військо;
- у битві при Каннах у 216 році до нашої ери Ганнібал переміг римлян меншою силою;
- у битві під Аустерліцом в 1804 році Наполеон Бонапарт значно меншими силами розгромив третю антифранцузьку коаліцію.
Петро Черник зазначив, що саме в такому контексті маємо рухатися й ми. Проте пояснив важливий нюанс: тут не можна помилитися. Тому треба дуже зважено та системно підходити до всього, що називається "контрнаступ".
Гарантувати можу тільки один аспект – у так званому циклі сухої погоди в обов'язковому порядку відбудуться наші найкращі наступальні операції. Але суха погода зайшла вже, а триматися може аж до середини жовтня. Це ще доволі великий час. А отже повторю свою головну тезу: терплячка, терплячка й ще раз терплячка,
– пояснив військовий експерт.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- 8 червня у 3 штурмовій бригаді розповіли, що на Бахмутському напрямку Донеччини вони відкинули ворога з територій обсягом 1,8 кілометра вздовж лінії фронту й на 1,2 кілометра в глибину. Бійці запевнили, що Збройні Сили України просуваються далі.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 8 червня, що тривають бої за Велику Новосілку на Новопалівському напрямку. Окрім того, в районі Оріхова на Запорізькому напрямку окупанти перейшли в активну оборону. Переглянути карту можна за посиланням.
- Володимир Зеленський 3 червня розповів, що Збройні Сили України готові до контрнаступу. Проте президент України пояснив, що це може зайняти деякий час та обійдеться високою ціною. Детальніше про позицію українського лідера – читайте за посиланням.