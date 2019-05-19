Три години не випускали з літака: 145 людей утримують в аеропорту "Львів"

Пасажири рейсу BKV 2169 Львів – Анталія майже добу перебувають в "полоні". Вони мали вилетіти до Туреччини ще 18 травня, проте їх літак вже двічі затримали. Згодом авіакомпанія знайшла повітряне судно, проте туристи тривалий час не могли вилетіти. Ба більше, їх на три години закрили в літаку.

Нагадаємо, що 18 травня Літак Boeing 737-400 авіакомпанії YanAir здійснив аварійну посадку у міжнародному аеропорті "Львів" імені Данила Галицького. Відомо, що літак виконував рейс за маршрутом Анталія – Львів на замовлення туроператора Join UP.

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Через це довелося затримати наступні рейси. Туристи, які мали летіти до Туреччини вчора о 15:10 вилетіли аж об 11:24, повідомили на сторінці Львівського аеропорту у Facebook. Відомо, що рейс переносили двічі: спершу на 20:00, а потім та 05:30.

Вранці, 19 травня, 145 пасажирів рейсу врешті пройшли весь необхідний контроль та зайняли місця у літаку, проте одразу вилетіти їм нікуди не вдалось.

Нас три години не випускали з літака, закрили й все. Спочатку нічого не пояснювали, потім пілоти оголосили, що ніби турецька сторона не дає дозволу на посадку, але випускати з літака відмовлялись. У салоні купа дітей, шум, ніхто нікого не слухає,

– розповіла пасажирка Олена.

Після трьох годин утримання у літаку людей випустили, проте не дали забрати свій багаж. Пасажирка наголосила, що настрої серед людей не надто оптимістичні, відпустка, яка мала б тривати пару днів, закінчилася навіть не почавшись.

Про те, як туристу не втратити частину оплаченого відпочинку – читайте у матеріалі 24 каналу.