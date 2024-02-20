Шойгу та Герасимов не мають імунітету: Костін про трибунал над керівництвом Росії

Повномасштабна російська збройна агресія супроводжується скоєнням на території України численних міжнародних злочинів, що не мають строків давності. Очікується, що вже цього року формат трибуналу щодо агресії Росії буде узгоджено.

Відомо, що кількість фігурантів у трибуналі над керівництвом Росії – до 30 осіб. Про це повідомив в етері телемарафону генпрокурор Андрій Костін, передає 24 Канал.

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Немає значення, де буде відбуватися трибунал

Костін зазначив, що Шойгу і Герасимов вже можуть бути переслідувані на міжнародному рівні і жодного імунітету вони не мають.

Генпрокурор розповів, що проведення трибуналу може відбутися в Гаазі, Нюрнберзі або в Україні, і для України це місце не має значення.

Головне, щоб цей трибунал відбувся. І ми очікуємо, що протягом цього року юридична модель того, який вигляд матиме трибунал, буде узгоджена країнами,

– підкреслив Костін.

Генпрокурор також повідомив, що Міжнародний центр переслідування злочину агресії в Гаазі активно залучений до роботи, де українські прокурори співпрацюють з іноземними колегами для збору доказів і розробки проєкту обвинувачення вищому військово-політичному керівництву РФ.

"Ми оцінюємо майбутню кількість фігурантів трибуналу від 20 до 30 осіб, які входять до вищого військово-політичного керівництва країни-агресора", – повідомив Костін.

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