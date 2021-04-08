Тримання під вартою з багатомільйонною заставою: САП та НАБУ про запобіжку для брата Вовка

Прокурори САП та детективи НАБУ наполягають, щоб тримали від вартою адвокатів, підозрюваних у підбурюванні до надання 100 тисяч доларів хабаря. Серед фігурантів справи – брат скандального голови Окружного адмінсуду Юрій Зонтов.

Альтернатива триманню під вартою – внесення застави розміром 70 та 14 мільйонів гривень. Відповідне клопотання уже направили до Вищого антикорупційного суду.

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Зонтову та його спільнику вже оголосили про підозру

Зазначимо, що 7 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Юрію Зонтову та його спільнику – ще одному адвокату.

Цікаво, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що Юрій Зонтов обіймає високу посаду у Службі зовнішньої розвідки України. Він був заступником управління. При цьому, Зонтов не зупинив дії своєї адвокатської ліцензії. Згодом у СЗР проінформували, що Зонтова від роботи відсторонили.

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