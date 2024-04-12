Трипільську ТЕС зруйновано: Найєм відповів, чи можна було її захистити

Під час нічного обстрілу України 11 квітня росіяни повністю знищили Трипільську ТЕС. Це дуже великий об'єкт і захистити його лише інженерними засобами було неможливо.

Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм. Водночас він зазначив, що захистом Трипільської ТЕС від руйнування не займалася його структура.

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Інженерний захист на ТЕС

Мустафа Найєм розповів, що Держагентство захищає лише частину енергетичних об'єктів розподільчої мережі, але далеко не всі. Він пояснив, що триває робота над захистом 22 розподільчих підстанцій "Укренерго" другим та третім рівнем захисту — від дронів та ракет. Але третій рівень захисту недофінансований.

Найєм додав, що агенство відновлення не було залучено до захисту об'єктів Центренерго – до якого і належала Трипільська ТЕС. Проте він переконаний, що інженерний захист не міг врятувати споруду.

Трипільська ТЕС — це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо. Але ще раз підкреслю, наше Агентство не було залучено у проєктування або будівництво Трипільської ТЕС,

– зазначив Найєм.

Руйнування ТЕС