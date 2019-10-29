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      Триразове зростання тарифів на транспортування газу є катастрофою для всього ринку, – нардеп

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      Транспортування газу
      Транспортування газу / ukrr.info

      Своє обурення оприлюдненим проєктом ТОВ "Оператор ГТС України" висловила низка асоціацій.

      Ініціативу новоутвореного ТОВ "Оператор ГТС України", дочірнього товариства "Укртрансгаз" про фактично триразове підняття тарифів на газ, розкритикували учасники ринку, передає 5 канал.

      Свої аргументи "Оператор" виклав на спеціальному засіданні, яке анонсувалося як відкрите, але пресу на нього не впустили. Також на ньому були відсутніми представники Міністерства фінансів, регуляторного комітету та інших державних органів. А самі ініціатори, як зазначають учасники, виявилися не компетентними дати відповіді на поставлені запитання.

      Ми так і не змогли отримати жодної кваліфікованої відповіді на цьому засіданні. Ініціатори його не могли пояснити ключових моментів, таких як нульова ставка транзиту, що береться до розрахунку,
      – зазначив народний депутат Муса Магомедов.

      Водночас інформацію про підвищення тарифів "Оператор ГТС України" оприлюднив на своєму сайті. Відповідно до проєкту – вже з грудня тарифи можуть зрости подекуди утроє. Учасники зустрічі у своїх думках були одностайними: такі цифри для реального сектору непідйомні.

      Це "сирий" проєкт. Його цифри нічим не підтверджені. Він призведе до того, що ціна для споживачів збільшиться утроє. Це катастрофічно, як для населення так і для промисловості,
      – додав Магомедов.

      Своє обурення оприлюдненим проєктом висловили і низка асоціацій. У силу відсутності на зібранні представників компетентних державних органів та усіх юридичних повноважень у ТОВ "Оператор ГТС України", вони загалом поставили під сумнів легітимність такої ініціативи та самого зібрання.

      blog_ava
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      сьогодні
      16533
      Теги: Тарифи на газ Газ
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