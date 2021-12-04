Трирічний максимум: новий сумний рекорд інфляції в Туреччині

4 грудня 2021 , 11:17
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Джерело:

Dpa International

У Туреччині зростання цін на товари досягло трирічного максимуму. Згідно з даними уряду, воно становить 21,3% у порівнянні з показниками листопада 2020 року.

Такі дані ЗМІ оприлюднили з посиланням інформацію влади. Президент країни Реджеп Ердоган заявив, що покарає спекулянтів. 

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У Туреччині трирічний максимум інфляції

Турецький статистичний інститут повідомив, що інфляція у листопаді зросла на 3,51%, у порівнянні з жовтнем. 

Найбільше зростання, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, показали ресторани та готелі, продукти харчування та побутова техніка,
– мовиться у повідомленні.  

 Окрім того, турецька економіка намагається побороти:

  • падіння курсу ліри;
  • високий зовнішній борг;
  • безробіття.

Видання написало, що президент, підтримка якого падає, пообіцяв покарати спекулянтів.

Реджеп Ердоган переконаний, що його теорія "нижчі процентні ставки призведуть до зниження інфляції" – спрацює. Відомо, що протягом останніх місяців політик тиснув на центральний банк, щоб знизити базову процентну ставку. Саме тому інфляція лише зростає.

Коротко про інфляцію та протести в країні

  • Ввечері 23 листопада турецька ліра стрімко знецінилася до історичного мінімуму. Через це країною прокотилася хвиля протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці в Анкарі та Стамбулі. Опозиція звинуватила у всьому президента. 
  • 25 листопада країною знову пройшли протести. Люди вийшли на вулиці в Стамбулі, Ізмірі, Анкарі, Адані, Анталії. Протестувальники вимагали відставки уряду Ердогана. 
  • Мітинг розігнала поліція. Тоді затримали орієнтовно 30 людей. 

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Автор: Діана Квасневська