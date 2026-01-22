Команда України вже прямує в Емірати для зустрічі з делегаціями США та Росії, – Зеленський

Ввечері 22 січня українська переговорна делегація вирушила в Об'єднані Арабські Емірати. Там запланована тристороння зустріч між Україною, Росією та США.

Про таке поінформував Володимир Зеленський. Він зазначив, що очікуватиме результатів перемовин.

До теми Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ

Що відомо про заплановану зустріч в Абу-Дабі?

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України анонсував новий раунд переговорів стосовно врегулювання війни в Україні. Зустріч за участі делегацій України, Росії та США стартуватиме вже 23 січня в ОАЕ.

Саме туди, за словами Зеленського, вже прямує українська команда. Раніше він назвав склад переговорної групи, до якої, зокрема, увійшов очільник ОП Кирило Буданов.

Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками,

– зазначив глава держави.

Тим часом переговори тривають і у Кремлі. Там ввечері 22 січня приземлився літак зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером на борту. Американці зустрілися з російським президентом Володимиром Путіним. У перемовинах також бере участь старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Які очікування від переговорів?