Триває з'ясування, – ОСУВ "Таврія" щодо ймовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці

Мережею ширилися кадри з розстрілом українських полонених в Авдіївці. Наразі наші військові з'ясовують, що саме відбулося, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про черговий воєнний злочин окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що наразі немає достатньо даних, щоб точно висловитися щодо ситуації з розстрілом українських полонених в Авдіївці, передає 24 Канал.

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У ЗСУ сказали, що знають про ситуацію з розстрілом полонених

Дмитро Лиховій у коментарі Суспільному зазначив, що наразі немає спростування або підтвердження того, що росіяни розстріляли шестеро військовополонених українців у Авдіївці.

Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини,

– пояснив він.

Водночас капітан наголосив, що окупанти понесуть відповідальність за черговий можливий воєнний злочин стосовно наших захисників, які могли здатися в полон.

Згодом в ефірі національного марафону Лиховій підкреслив, що те, чи відбулося оточення або блокування невеликої групи наших захисників – це питання окремих розслідувань. Зокрема, мають з'ясувати, що призвело до їхньої загибелі.

"Збройні Сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. Ця перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють в російських пропагандистських ресурсах", – зазначив Лиховій.

Водночас він застеріг, що подібне розслідування не може бути швидким. Адже одна справа це OSINT-розслідування, за фото чи відео, а інша справа з'ясовувати імена й особисті дані загиблих по підрозділах та інших рівнях наших Збройних Сил, які мають остаточно надати всі відповіді на запитання.

Офіс генпрокурора почав розслідування

Якщо з'ясують, що окупанти причетні до розстрілу українських полонених в Авдіївці, то це стане черговим доказом жорстоко порушення Женевської конвенції з боку російських військових. Тому всі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.

Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,

– розповіли прокурори.

Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.

Наразі щодо можливого вбивства українських полонених триває досудове розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Що відомо про ситуацію з розстрілом полонених в Авдіївці