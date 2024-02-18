Триває з'ясування, – ОСУВ "Таврія" щодо ймовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці
Мережею ширилися кадри з розстрілом українських полонених в Авдіївці. Наразі наші військові з'ясовують, що саме відбулося, щоб підтвердити чи спростувати інформацію про черговий воєнний злочин окупантів.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він зазначив, що наразі немає достатньо даних, щоб точно висловитися щодо ситуації з розстрілом українських полонених в Авдіївці, передає 24 Канал.
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У ЗСУ сказали, що знають про ситуацію з розстрілом полонених
Дмитро Лиховій у коментарі Суспільному зазначив, що наразі немає спростування або підтвердження того, що росіяни розстріляли шестеро військовополонених українців у Авдіївці.
Триває з'ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини,
– пояснив він.
Водночас капітан наголосив, що окупанти понесуть відповідальність за черговий можливий воєнний злочин стосовно наших захисників, які могли здатися в полон.
Згодом в ефірі національного марафону Лиховій підкреслив, що те, чи відбулося оточення або блокування невеликої групи наших захисників – це питання окремих розслідувань. Зокрема, мають з'ясувати, що призвело до їхньої загибелі.
"Збройні Сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції "Зеніт" на південній околиці Авдіївки. Ця перевірка має також ідентифікувати загиблих військовослужбовців, зображення яких поширюють в російських пропагандистських ресурсах", – зазначив Лиховій.
Водночас він застеріг, що подібне розслідування не може бути швидким. Адже одна справа це OSINT-розслідування, за фото чи відео, а інша справа з'ясовувати імена й особисті дані загиблих по підрозділах та інших рівнях наших Збройних Сил, які мають остаточно надати всі відповіді на запитання.Зверніть увагу! Якщо з'ясують, що окупанти причетні до розстрілу українських полонених в Авдіївці, то це стане черговим доказом жорстоко порушення Женевської конвенції з боку російських військових. Тому всі виконавці та пособники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.
Офіс генпрокурора почав розслідування
В Офісі генпрокурора зазначили, що, за даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.
Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію,
– розповіли прокурори.
Правоохоронці зауважили, що, не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї.
Наразі щодо можливого вбивства українських полонених триває досудове розслідування. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Що відомо про ситуацію з розстрілом полонених в Авдіївці
- Український проєкт Deep State 18 лютого поширив інформацію, що росіяни нібито розстріляли 6 полонених українських воїнів в Авдіївці. За даними аналітиків, це сталося на позиції Музей на "Зеніті" 15 лютого, в день, коли російська армія захопила позицію наших захисників.
- Потім журналісти "Слідство.Інфо" зазначили, що це були українські захисники, яких не евакуювали з позиції "Зеніт" в Авдіївці.
- Крім того, автори матеріалу поспілкувалися з матір'ю, дружиною і сестрою трьох українських військових, які перебували на позиції "Зеніт", і жінки впізнали у відео своїх рідних за формою та татуюваннями.
- Варто зазначити, що командувач ОСУВ "Таврія" зазначав, що під час відходу з позиції "Зеніт" на південному сході Авдіївки кілька військовослужбовців дійсно потрапили у полон окупантів. Однак чи були саме ці бійці розстріляні окупантами – наразі невідомо.
- Уже 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ухвалив рішення про виведення наших захисників з Авдіївки на підготовлені рубежі оборони. Це було зроблено, щоб уникнути оточення та зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців.