Тривають складні перемовини про наступний етап евакуації з Маріуполя, – Зеленський

Український уряд досі намагається врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх захисників. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 13 травня, повідомляє 24 канал. Він додав, що поступове звільнення міст від російських окупантів доводить, що українські бійці нічого не віддадуть ворогу.

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Президент наголосив, що пам'ятає про кожне місто й кожну громаду, які ще перебувають в тимчасовій окупації, зокрема Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь та населені пункти Донбасу.

Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу. Не припиняємо намагань врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії – вивезення важкопоранених та медиків.

"Ідеться про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати й усіх інших, кожного нашого захисника й захисницю", – заявив президент.

Зеленський підсумував, що до переговорів вже залучили усіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зробила заяву щодо евакуації військових з "Азовсталі". Вона вважає, що недооцінювати вплив міжнародних лідерів не варто.

Захисники Маріуполя розповіли, що російські окупанти 13 травня намагались прорватися на територію "Азовсталі". Проте загарбники отримали відсіч.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" зауважив, що ворожа авіація й артилерія працювали всю ніч.

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