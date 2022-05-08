Тривають важкі бої за Попасну, знищена переправа росіян під Кремінною, – Гайдай

Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам. Наразі тривають запеклі бої за Попасну на Луганщині. Відомо, що нашим бійцям вдалося знищити російську переправу під Кремінною.

Російські військові продовжують атакувати українські позиції у Попасній. Як зазначає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, зараз там ідуть важкі бої.

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Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Так, українським військовим вдалося знищити ворожу переправу під Кремінною.