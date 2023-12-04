Коли через зліт МіГа не оголошуватимуть тривогу: Повітряні сили назвали умову

МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", що становлять загрозу для всіх областей. Тож коли ворожий винищувач злітає, на всій території України вмикають сирени. Тривога може тривати декілька годин поспіль.

За яких умов через зліт МіГа в Україні можуть не оголошувати тривогу, відповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Коли не буде тривоги через зліт МіГа

Ігнат наголосив, що ці питання зовсім не до Повітряних сил. Вони й надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи, надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення.

"Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення, не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", – підкреслив речник.

Також відповів, чи знає ППО, коли ворожий винищувач злітає саме з ракетами, а коли без них. Юрій Ігнат зауважив, що західні партнери намагаються якомога швидше й повніше інформувати нас про той чи інший проліт МіГ-31К. Окрім того, працює розвідка.

Однак, не завжди є інформація, чи МіГ летить з ракетою, чи без. Окрім того, чи це просто переліт, чи бойовий виліт, або просто тренувальний політ

Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривога,

– зазначив Юрій Ігнат.

Також речник додав, що в Росії є три основні аеродроми, з яких злітають МіГи. Зокрема, це Саваслейка, Моздок і Ахтубінськ.

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У вечірньому зверненні 17 листопада президент повідомив, що дав окреме доручення Міноборони та Генштабу щодо реагування на носії "Кинджалів", які зупиняють Україну на години через повітряну тривогу.

"Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій", – підкреслив Володимир Зеленський.