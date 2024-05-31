Була тривога в Україні: Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку Києва

В Україні під ранок 31 травня почали лунати сирени про повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил, з'явилися швидкісні цілі у нашому небі у напрямку Києва.

Наразі невідомо про характер цих цілей. Тривога охопила Київ, центральні, західні та частину східних областей України.

Трохи раніше У Києві була тривога через "Шахеди", працювали сили ППО

Повітряна атака на Київ уночі 31 травня: що відомо

Про швидкісну ціль на Київ Повітряні сили повідомили о 04:53 ранку. Менш як за 10 хвилин надійшла інформація про ще швидкісні цілі у тому ж напрямку.

За припущенням моніторингових спільнот, ворог міг запустити ракети з комплексу "Іскандер". Ракети припинили існування в межах Київської області.

Відбій загрози Повітряні сили оголосили о 05:16.

Київ атакували також "Шахедами"

Тривогу в Києві оголошували також о 03:20 ночі – до столиці наближався щонайменше один "Шахед". На той час тривога вже тривала в Київській області.

Київська обласна військова адміністрація поінформувала жителів про рух ворожих БпЛА в регіоні та роботу сил Протиповітряної оборони.

Відбій тривоги та загрози атаки дронами-камікадзе оголосили о 03:37.

Зауважимо, попередньої ночі, 30 травня, ворог завдав по Україні масованої комбінованої повітряної атаки, застосувавши "Шахеди" (усі 32 у підсумку знищено) та крилаті ракети Х-101 зі стратегічної авіації (7 із 11 знешкодили наші сили ППО). Також по Харкову вдарили з балістичного озброєння.