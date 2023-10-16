Коли можна буде побачити на власні очі тризуб на щиті "Батьківщини-матері"

Національний музей історії України у Другій світовій війні відкриває свою головну площу для відвідувачів. Також із 1 жовтня музейний комплекс оновив графік роботи.

Встановлення тризубу на щиті "Батьківщини-матері" стало непересічною подією. Це об'єднало українців, які переосмислюють свою історію та творять майбутнє сьогодні.

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Що повідомили в музеї

20 жовтня територія Меморіального комплексу стає повністю доступна для відвідувачів! Від цього дня ви можете вільно пройти скульптурною галереєю, алеєю повз головний прапор і помилуватися краєвидами лівого берега з головної площі. І звісно ж, на власні очі побачити встановлений знак княжої доби – Тризуб на щиті "Батьківщини-матері",

– ідеться на сторінці музею у фейсбуці.

Спершу там подали дату як 19 жовтня, але згодом змінили її на день пізніше.

Музейники називають новину неймовірною та кажуть: уже чекають на селфі людей на тлі величного монументу.

Як працює музей

Із жовтня там змінився графік роботи. Тепер із понеділка по п'ятницю музей можна відвідати з 10-ї до 18-ї (каса працює до 17:45), а у вихідні – з 10-ї до 19-ї (каса працює до 18:45).

Росіяни бісилися через зміни

Окрім традиційного "обурення" в соцмережах і на телеканалах, окупанти вирішили покреативити. Вони зняли ролик, у якому стріляють по Києву матрьошкою. Іграшка потрапляє у щит "Батьківщини-матері" та "замінює" тризуб на радянський герб.

Українці відповіли симетрично: в нашому ролику військовий ЗСУ відправляє матрьошку назад, в акурат у вежі Кремля. Від удару споруда починає горіти.