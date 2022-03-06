Трофеї та брухт: техніка ворога перейшла в руки українців на Сумщині

У Сумській області війська російських окупантів продовжують зазнавати втрат. Генеральний штаб ЗСУ поділилися світлинами захоплених танків бойовиків, які зараз більше схожі на брухт.

Фото ворожої техніки, яка вже перейшла під клопотання ЗСУ, поширюються мережею.

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Нові результати бойової діяльності українських воїнів на Сумщині. І, звичайно ж, трофеї,

– йдеться у публікації.

Захоплена техніка окупантів / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, що єдине місто Сумщини, яке окупував ворог, – Тростянець. Однак, за словами глави Сумської ОВА Дмитра Живицького, кількість ворожої техніки, яка йде через місто, значно зменшилася.

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