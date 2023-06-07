Росіяни накрили Українськ з артилерії: серед загиблих та поранених – діти

Російські окупанти ввечері 7 червня обстріляли місто Українськ з артилерії. Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені серед жителів міста.

Наразі відомо про 3 загиблих та ще кількох поранених. Серед них – одна дитина.

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Окупанти цинічно обстріляли Українськ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що внаслідок артилерійського обстрілу постраждало цивільне населення Українська. Зокрема, загинули на місці 3 особи: чоловік, жінка та їхня дитина.

Згодом у Селидівській міській військовій адміністрації зазначили, що у місті постраждали 5 людей, серед яких 4 дитини.

У МВА додали, що наразі всіх поранених доставили у лікарню. Крім цього, внаслідок артилерійського обстрілу в Українську отримали пошкодження 2 приватних будинки та 14 багатоповерхівок.

Нещодавно окупанти завдали удару по Торецьку

Російські війська 5 червня скинули авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Через ворожий обстріл постраждали 6 людей.

Попередньо 2 удари по центру міста загарбники завдали за допомогою бомб ФАБ-250. Вага кожної з цієї бомби складає 250 кілограмів.

Цей вибух також пошкодив навчальний заклад, житлові багатоповерхівки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку. Згодом стало відомо, що Донецька облпрокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

До цього російські загарбники завдали удару по Торецьку 2 червня. Через цинічний обстріл виникли пожежі квартир у 2 багатоповерхівках. За попередніми даними, загинула 1 людина.

Також відомо, що Торецьк ще до початку повномасштабного вторгнення Росії перебувало на лінії зіткнення. Бойовики так званої "ДНР" періодично завдавали ударів по околицях міста.

Українськ – місто у Селидівській міській громаді Покровського району Донецької області. Населений пункт відомий своєю вугільнодобувною промисловістю, зокрема у місті є шахта "Україна", а також кам'яновугільні копальні. Окупанти доволі часто обстрілюють саме місто, адже воно розташоване безпосередньо біля зони бойових дій.