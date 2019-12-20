Троє одеситів обкрадали квартири по всій Україні
Подорожуючи, троє жителів Одеси промишляли квартирними крадіжками.
Троє чоловіків віком від 36 до 48 років їздили по Україні та обкрадали будинки, повідомляє поліція Чернівецької області.
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Вони підбирали ключі до квартир, і, потрапивши до середини, виносили звідти гроші, прикраси та інші цінності. Злочинців затримали в Чернівцях, одразу після скоєння ними крадіжки.
Троє одеситів обкрадали квартири по всій Україні / Фото: Нацполіція
Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Двоє з них уже були раніше судимі за майнові злочини.
Троє одеситів обкрадали квартири по всій Україні / Фото: Нацполіція
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