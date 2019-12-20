Подорожуючи, троє жителів Одеси промишляли квартирними крадіжками.

Троє чоловіків віком від 36 до 48 років їздили по Україні та обкрадали будинки, повідомляє поліція Чернівецької області.

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Вони підбирали ключі до квартир, і, потрапивши до середини, виносили звідти гроші, прикраси та інші цінності. Злочинців затримали в Чернівцях, одразу після скоєння ними крадіжки.



Троє одеситів обкрадали квартири по всій Україні / Фото: Нацполіція

Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Двоє з них уже були раніше судимі за майнові злочини.



Троє одеситів обкрадали квартири по всій Україні / Фото: Нацполіція