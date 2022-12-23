Труханова допитують працівники НАБУ, – ЗМІ
Мера Одеси Геннадія Труханова 23 грудня ймовірно допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомили ЗМІ, з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.
Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися з представниками НАБУ. Вони не підтвердили, проте й не спростували інформацію про допит міського голови Одеси.
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Що відомо про допит Труханова 23 грудня
В українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що мера Одеси Геннадія Труханова сьогодні допитують співробітники НАБУ.
Представники антикорупційного бюро не спростували, але й водночас не підтвердили цієї інформації. В організації наголосили, що наразі всі деталі – таємниця слідства.
Не можемо ні підтвердити, ні спростувати – таємниця слідства,
– зазначили в антикорупційному бюро.
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Трьом заступникам мера Одеси нещодавно повідомили про підозру
- Національне антикорупційне бюро України викрило злочинну організацію в Одесі. Водночас трьом заступникам міського голови Геннадія Труханова оголосили про підозру.
- Мовиться про першого заступника міського голови Одеси, керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради та заступницю міського голови Одеси. Посадовців звинувачують у таких злочинах: створенні чи участі у злочинній організації з використанням службового становища та прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
- Злочинна організація взяла під контроль майже все, що стосується економічного життя міста. Організатори регулярно здійснювали підкуп чиновників та депутатів місцевої ради для власної вигоди, повідомили слідчі.