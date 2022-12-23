Труханова допитують працівники НАБУ, – ЗМІ

Мера Одеси Геннадія Труханова 23 грудня ймовірно допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомили ЗМІ, з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.

Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися з представниками НАБУ. Вони не підтвердили, проте й не спростували інформацію про допит міського голови Одеси.

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Що відомо про допит Труханова 23 грудня

В українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що мера Одеси Геннадія Труханова сьогодні допитують співробітники НАБУ.

Представники антикорупційного бюро не спростували, але й водночас не підтвердили цієї інформації. В організації наголосили, що наразі всі деталі – таємниця слідства.

Не можемо ні підтвердити, ні спростувати – таємниця слідства,

– зазначили в антикорупційному бюро.

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