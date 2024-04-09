Останні сили відійшли: офіційне пояснення виведення військ Ізраїля з півдня Сектора Гази

Армія оборони Ізраїлю 7 квітня заявила про виведення військ з півдня Сектора Гази та завершення етапу активної наступальної операції. Надалі ЦАХАЛ проводитиме точкові удари.

Про те, що для Ізраїля означає виведення військ із частини Сектора Гази, розповів 24 Каналу журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський. Водночас терористи ХАМАС подають це як свою перемогу.

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Треба відновити сили

Головне офіційне пояснення полягає у тому, що ізраїльським військам необхідно відпочити перед тим як розпочнеться довгоочікувана операція в місті Рафія, яке розташоване на кордоні Єгипту та Сектора Гази.

Також там розташований один з двох головних центрів ХАМАС. Звідти ведуть контрабандні тунелі в бік Єгипту, якими бойовики доставляють зброю, амуніцію тощо. Крім цього, ще є табори у центрі Сектора Гази, де вже проводилися бойові дії, але остаточно зачистка не завершена.

Зараз закінчується Рамадан – священний місяць для мусульман. У цей місяць не заведено воювати, тому з поваги до мусульман було ухвалено таке рішення. А також, щоб дати можливість завершити перемовини щодо заручників,

– мовив Янушевський.

Однак зараз залишається достатньо небагато сил у вузькому коридорі, який проходить південніше міста Гази. Він ділить територію Сектора Гази на дві частини, не дозволяючи бойовикам переміщатися з однієї частини в іншу.

ЦАХАЛ контролює територію

Основні сили відійшли, але надалі проводитимуться точкові рейди, адже коли війська тривалий час перебувають на одному місці, то перетворюються в мішені для бойовиків.

Коли терористи бачать, що сили відступають, то почувають себе більш вільно й виходять на поверхню. Якщо там фізично немає військ, то це не означає, що армія не контролює цю територію. Є безпілотники, супутники та низка різноманітних засобів, які дозволяють відстежувати переміщення людей,

– зазначив журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі".

За його словами, після того, як армія провела зачистку в північній частині Сектора Гази, основні сили були звідти виведені ще в січні. У ХАМАС вирішили, що можна повертатися та як опорну базу почали використовувати медичний центр. Там було не менше 1000 бойовиків.

В ізраїльській військовій розвідці знали про це, почекали поки збереться якомога більше бойовиків й потім було проведено миттєве оточення лікарні. Зачистка тривала два тижні.

Ізраїль виводить війська з півдня Сектора Гази