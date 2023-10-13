Врятували 250 заручників і полонили командувача: ЦАХАЛ показав, як звільняв військовий пост

Протистояння Ізраїлю та бойовиків ХАМАС триває. ЦАХАЛ розповів, як йому вдалося повернути військовий пост на кордоні із Сектором Гази.

Ізраїль вже звільнив усі населені пункти та об'єкти, які захопили терористи. Серед них – військовий пост Суфа в районі огорожі з Сектором Гази.

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Ліквідували десяток терористів

Вже 7 жовтня, у день нападу ХАМАС на Ізраїль, військовим країни вдалося відновити контроль над постом Суфа. Під час цієї операції було ліквідовано 60 терористів. 26 бойовиків потрапили у полон. Серед них – заступник командира південного військово-морського підрозділу ХАМАС – Мухаммад Абу Аалі.

Також тоді ЦАХАЛ врятував близько 250 заручників.

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Ізраїль наказав мешканцям північної частини Гази евакуюватися на південь. На це палестинцям виділили 24 години. В ООН надзвичайно стурбовані цією ситуацією, адже вона може спричинити гуманітарну катастрофу. Тому організація закликала ізраїльську владу відмовитися від цього наказу.

Водночас у ЦАХАЛ запевняють, що заклик до евакуації зроблено для того, аби убезпечити палестинців. Вони нагадали, що терористи ховаються в тунелях під будинками і всередині будівель, які населені мирними жителями Гази.

Армія Ізраїлю заявила, що продовжить активні бойові дії у Секторі Гази, намагаючись не зашкодити цивільним людям. Втім, вони просять палестинців не дозволити бойовикам використати їх як живий щит і евакуюватися.

Тим часом ХАМАС закликає жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.

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