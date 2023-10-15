"Ракет в ХАМАС вистачить на місяць-два": хто ще може вступити проти Ізраїлю у війну

Війна між ХАМАС та Ізраїлем вже триває протягом тижня. Солдати ЦАХАЛ готові до наступального етапу війни проти палестинських бойовиків, втім, ситуація загострюється на інших фронтах.

Громадський діяч та активіст Давід Майофіс сказав 24 Каналу, які країни можуть вступити у війну з Ізраїлем. До речі, Сполучені Штати перекинули авіаносну групу до східної частини Середземного моря, оскільки Ізраїль готується до широкомасштабної кампанії проти ХАМАС у Газі.

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Масована атака з усіх фронтів

"Я думаю, що війна в Ізраїлі мінімум триватиме не більше трьох місяців. Терористичне угруповання ХАМАС – це велика загроза. У них дуже багато ракет і тунелів, але це не зрівняється з армією Росії. Палестинських бойовиків менше, але ракет в ХАМАС вистачить на місяць-два", – зазначив Майофіс.

Аналітики говорять, що у війну з Ізраїлем може бути залучено п'ять країн. ЦАХАЛу загрожує війна на п'яти фронтах: з бойовиками ХАМАС, Ліваном, Іраном, Сирією та Єменом.

Я думаю можливий такий сценарій, що буде масована атака з усіх фронтів. Тому Велика Британія та Сполучені Штати перекидають свої сили до Середземного моря до наших кордонів,

– розповів громадський діяч та активіст.

За його припущеннями, у разі повномасштабної війни з Ліваном з Хезболлою, США допоможуть Ізраїлю для того, щоб солдати ЦАХАЛ змогли побороти ХАМАС. Ймовірно, Сполучені Штати завдадуть ракетного удару по цілях Хезболли, якщо терористи розпочнуть повномасштабну атаку.

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Хто найбільший спонсор тероризму у світі

Найбільший ворог Ізраїлю – Іран. Ця країна номер один терорист у світі, який спонсорує всі терористичні угруповання. Зокрема, Хуті в Ємені, Хезболлу в Лівані, ХАМАС та Палестинський джихад в Секторі Гази.

"Іран сильніший разом з Кремлем. У них багато спільних угод, вони абсолютно скоординовані. Зараз Іран – один з головних союзників Росії", – зауважив Майофіс.

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