Що ти несеш, Олю: Царьов і Скабєєва посварилися в ефірі через Україну

Колишній нардеп Олег Царьов прийшов у гості на програму до російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. Однак, "приємно поспілкуватися" не вийшло. Вони посварилися через війну Росії в Україні.

Так ексрегіонал заявив, що, мовляв, треба робити росіянам, аби "українці їх полюбили", інформує 24 Канал. На думку Царьова, війна буцімто "мало чим відрізняється від виборчої кампанії".

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Він переконаний, що буцімто "варто звертатися до населення, солдатів та змінювати думку".

Вам може бути дивно, але холодильник завжди перемагає телевізор. Люди повинні розуміти, що доєднавшись до Росії, буде вигідніше жити. Спокійніше, ситніше, забезпеченіше. 10 років їм казали зовсім інше. Якщо ми це будемо казати, спротиву на фронті буде значно менше,

– нафантазував Олег Царьов.

Певно, експарламентар забув, що саме росіяни, коли почалося повномасштабне вторгнення, були шоковані рівнем життя українців. Ворог тоді вивозив із тимчасово окупованих території України, зокрема, ювелірні вироби, жіночу білизну, шкарпетки та побутову техніку. До того ж росіян неабияк здивувала наявність в українських оселях туалетів та ванних кімнат, тож вони прихоплювали із собою до Росії й унітази.

Скабєєва суперечить сама собі

Зрадник України Царьов додав, що росіяни нібито йдуть "звільняти" своїх "співвітчизників". Тим часом Ольга Скабєєва заявила, що вони відкочуються до початку так званої "спецоперації" й починають з тими ж тезами звертатися до мешканців України.

"Але там немає друзів у Росії. Там закінчилися друзі для Росії. І не треба плекати ілюзіями. Ми звільняємо населення, яке дружнім чином ставиться до Росії. Відсуваємо НАТО від російського кордону", – сказала російська пропагандистка.

У відповідь Царьов заявив, що вона суперечить сама ж собі. Тобто Скабєєва спочатку заявила, що в Україні "немає друзів у Росії", але росіяни йдуть "звільняти тих, хто дружньо ставиться до Росії". Утім, варто зазначити, що в українській державі немає друзів для ворога.

Також пропагандистка заявила, що вони йдуть нібито "відсувати кордони НАТО". Однак, Альянс від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став для окупантів лише ближче. Відтоді до блоку долучилася Швеція та Фінляндія. Остання – має сухопутний кордон з Росією.

До того ж країна-агресорка стає ближчою до Польщі, яка є країною Альянсу, якщо захоплює територію України. Тим часом інший російський експерт заявив, що значна частина українського суспільства люто ненавидить росіян.

Ми не усвідомлюємо все-таки наскільки значна частина українського суспільства люто нас ненавидить. Розумієте? Там мільйони людей, для яких сенс існування – нам помститися,

– додав пропагандист.

Російська пропаганда: новини