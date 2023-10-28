Царьов напередодні замаху вказав на провал армії Путіна і напророчив Росії темні часи
У тимчасово окупованому Криму напередодні, 27 жовтня, могли здійснити замах на Олега Царьова. Він є прихильником "руського міра", а в Україні підозрюється у державній зраді.
У мережі 28 жовтня почали поширювати інтерв'ю Царьова, у якому він зауважив провали Кремля. Ця розмова датована 26 жовтня, а вже вночі у Царьова стріляли двічі, пише 24 Канал.
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Що заявив Царьов напередодні замаху
Олег Царьов у інтерв'ю російським пропагандистам від 26 жовтня 2023 року заявив, що Росія окупувала Крим, та втратила всю Україну.
Попереду дуже темні (для Росії – 24 Канал) часи. Ми вступили у війну. Якщо, починаючи війну, всі думали, що в Росії "друга армія світу", то виявилось, що у нас (мовиться про окупантів – 24 Канал) того немає, того немає, там проблеми,
– заявив Царьов.
Він також сказав, що у Росії немає безпілотників та зв'язку. Він додав, що не уявляє, щоб Росія могла захопити хоч якийсь обласний центр.
Після цих заяв російський пропагандист заявив, що Царьов шокував його відвертістю.
Що заявив Царьов під час інтерв'ю, датованого 26 жовтня: дивіться відео
Замах на Царьова: коротко
- 27 жовтня російська пропаганда заявила, що орієнтовно опівночі проти 27 жовтня в Олега Царьова стріляли двічі в Ялті, що в тимчасово окупованому Криму. Згодом вороги заявили, що він у "дуже важкому стані" – перебуває в реанімації з вогнепальним пораненням.
- У телеграм-каналі колаборанта написали, що нібито його знайшли пораненим без свідомості біля санаторію, в якому він жив.
- Фахівці InformNapalm не виключають, що вороги могли вдатись до інсценування для привернення уваги. Адже спочатку писали, що нібито колишнього регіонала підрізали, а потім писали, що в нього стріляли.
- У Кремлі ж заявили, що не мають інформації про те, що сталось з Царьовим. Згодом російська ФСБ нібито порушила справу через замах.
- Вже ввечері 27 жовтня джерела 24 Каналу підтвердили, що замах на колаборанта Царьова є спецоперацією СБУ. Адже це абсолютно законна ціль, яка давно перебуває у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини.