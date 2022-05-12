Це блискуча робота ЗСУ, – військовий експерт вражений розгромленням 73 одиниць ростехніки

Біля селища Білогорівка на Луганщині за 4 дні росіяни втратили 73 одиниці бойової техніки. Російські загарбники саме намагались переправитися через річку Сіверський Донець.

Збройні Сили Україні показали, наскільки ефективно вони стримують рашистські війська. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він пояснив, що крім техніки, Збройні Сили України знищили й щонайменше одну батальйонну тактичну групу Росії. А це означає, що від ведення боїв "вибуло" більше ніж 600 людей особового складу.

В одному бою, застосовуючи артилерію і штурмову авіацію, за допомогою розвідки – це блискуча робота,

– наголосив військовий експерт.

На думку Мусієнка, цей результат не може не тішити. Українці вчергове продемонстрували, наскільки ефективно Збройні Сили стримують рашистські війська.

"Це висококласна, блискуча робота", – додав він.

На Луганщині ЗСУ знищили 73 одиниці російської техніки

Російське військо всього за 4 дні втратило понад 7 десятків одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами біля селища Білогорівка на Луганщині. Про це повідомили 12 травня фахівці InformNapalm.

Вороги зазнали втрат під час невдалих спроб окупантів переправитися через річку Сіверський Донець у Луганській області. Збройним Силам України вдалось знищити, а також захопити загалом 73 одиниці російської техніки.

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