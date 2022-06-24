Це буде для ворога непросто, – Мусієнко про плани Росії щодо форсування Сіверського Дінця

Російські війська проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець. Таку інформацію повідомили в Генерального штабу ЗСУ.

Вони будуть пробувати форсувати Сіверський Донець, хоча для росіян це непросто. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, українські захисники вже не раз демонстрували, як вони можуть знищувати понтонні мости ворога.

Для них (росіян – 24 канал) це завжди все повʼязано з ризиком. Треба розуміти, Лисичанськ розташований таким чином, що в нас там є можливість отримувати панівні позиції,

– повідомив Олександр Мусієнко.

Він пояснив, що з точки зору військової тактики у нас є можливість ефективно бачити, як можливі напрямки, де ворог захоче розпочати форсування, так і завадити цьому.

"Тому нехай вони пробують. Я думаю, що наші сили це розуміють, бачать й відповідно готуються до того, щоб завадити цим планам", – додав Мусієнко.

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