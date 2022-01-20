Це буде катастрофа для Європи, – Резніков заявив про мільйони біженців в разі вторгнення Кремля

20 січня 2022 , 09:17
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Джерело:

BBC

Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгненя Кремля в Україну будуть мільйони біженців. Міністр оборони пояснив, що люди стоятимуть на європейських кордонах.

Резніков запевнив, що вторгнення буде "дуже і дуже важким для росіян". Відповідну заяву посадовець зробив під час інтерв'ю у програмі HARDtalk 19 січня. 

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У випадку вторгнення Кремля будуть мільйони біженців у Європі

Олексій Резніков сказав про біженців, відповідаючи на питання журналіста про те, що російська армія значно більша. За його словами, у разі вторгнення Москви ситуація буде катастрофічною.

Це буде катастрофа не лише для України, а й для Європи. Бо декілька мільйонів мігрантів, наших біженців будуть залишатися на українсько-польському кордоні, а може й на кордоні між Польщею та Німеччиною,
– заявив міністр. 

Олексій Резніков зазначив, що основний меседж наразі – показати Кремлю, що країни розуміють всі загрози і можуть зробити цей напад дуже дорогим для Москви. Зокрема міністр пояснив, що можна розпочати з санкцій просто зараз – тобто "до, а не після". 

Ба більше, посадовець відповів на питання, чи не сприйме це Україна як зраду, якщо цих дій не буде. 

Буде дуже пізно, тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи,
– вкотре запевнив Резніков.  

Міністр оборони України зауважив, що ця війна не лише на Сході України, адже вона "прямує на схід Європи".

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Автор: Діана Квасневська