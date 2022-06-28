Це було б стримувальною силою, – у Повітряних силах сказали, які західні ППО захистять Україну

Російські окупанти продовжують обстрілювати різноманітними ракетами територію України, руйнуючи інфраструктуру та забираючи життя цивільних людей.

Іноземні партнери знають наші потреби. Мова вже зайшла про системи ППО NASAMS. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Він нагадав, що минулого тижня посол повідомив про обіцянку Німеччини передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS.

Юрій Ігнат зазначив, що вершиною нашої ППО був би комплекс Patriot, якби його вдалося отримати. Проте це подальша перспектива.

Якби у нас був такий один комплекс Patriot великої дальності, він би міг відігнати літаки, які наближалися до українського кордону і запускали ракети. Це було б стримуючою силою,

– пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, ним можна відганяти літаки, бо він далеко стріляє, а також збиває ракети. Проте комплексами NASAMS можна це робити теж саме, адже вони мають дію до 40 кілометрів.

"Це дуже ефективний мобільний комплекс, який може працювати самостійно, з прихованих позицій й мобільно згортатися. Саме такі умови бойових дій у нас сьогодні є. Ми повинні враховувати ці умови й це саме те, що нам зараз потрібно", – додав Юрій Ігнат.

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