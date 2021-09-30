Це було вимушене рішення, – Ердоган про купівлю в Росії ЗРК С-400

Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина придбала у Росії зенітно ракетні комплекси, бо іншого вибору, мовляв, не мала. Таке рішення було пов'язане з відмовою США поставити Туреччині ЗРК Patriot.

Деталі від Ердогана

Анкара була вимушена купити російські С-400. Про це президент Туреччини заявив у інтерв'ю.

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Ердоган впевнений, що угода з Росією коштувала тих непорозумінь з США, які виникли в результаті.

Ми можемо посилювати нашу оборону так, як нам хочеться,

– наголосив турецький лідер.

Він відкинув припущення про те, що придбання С-400, здатних збивати літаки країн НАТО, послабили Альянс.

Ердоган заявив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг, і 45-ий президент США Дональд Трамп підтвердили право Туреччини самостійно вибирати постачальників зброї.

Деталі скандалу із закупівлею російської зброї

У 2017 році Росія й Туреччина уклали угоду про придбання C-400.

Тоді Вашингтон пригрозив Анкарі санкціями. Адже Туреччина входить до НАТО, однак зброю купує у її стратегічного опонента – Росії.

Коли Туреччина отримала першу партію ЗРК, США виключили країну з програми постачання сучасних літаків F-35.

У грудні 2020 Вашингтон запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини.

ЗРК С-400 – це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу. Цей ЗРК має ключову роль у концепції "Зона заборони доступу". Згідно з нею, війська НАТО не можуть перебувати у радіусі забороненої зони без ризику завдання їм шкоди.