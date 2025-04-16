Це був дуже страшний приліт по Херсону: після авіаудару одразу був артилерійський обстріл

Зранку 16 квітня росіяни скинули 4 авіабомби, які влучили попередньо в будівлю льодової арени, зруйнувавши її. Після цього Росія додатково обстріляла Херсон.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що внаслідок обстрілу є 7 постраждалих та один загиблий. Загиблим є працівник комунального підприємства Херсона.

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"Власне, це був дійсно дуже страшний приліт. Понад 100 вікон було вибито. Дуже активно працювали і комунальники, і рятувальні служби, всі були на місці. І, насправді, за останні дні росіяни дуже активно обстрілювали місто, але найстрашніше в тому, що цей мікрорайон вважався одним з найбільш безпечних у місті, тобто Таврійський вважався одним із найбільш безпечних районів", – розповіла Євгенія Вірлич.

Вона додала, що в цьому мікрорайоні було доволі жваве життя. Чотири прильоти КАБів сталися або поруч, або безпосередньо в самому мікрорайоні. Ці прильоти були не лише фізично страшними, а й морально важкими для містян.

Льодова арена була одним із символів міста. Там тренувалася наша хокейна команда, там свої перші кроки робив чинний чемпіон України з фігурного катання Кирило Марсак. І все це дуже сильно давить, і ще й морально, не лише фізично,

– розповіла Вірлич.

Журналістка також розповіла, що за кілька хвилин після першого обстрілу міста в російських пабліках було викладено відео з місця подій та анонс про те, що обстріли будуть продовжуватися й що вони цілитимуться в комунальні служби.

Вірлич додала, що росіяни вдаються до такої тактики не вперше. Вони цілеспрямовано погрожують: якщо на місце обстрілу приїдуть рятувальники чи комунальники, ворог завдасть повторного удару.

"Це постійно анонсується в їхніх каналах, і вони цього не приховують. Для них це абсолютно "нормальна" тактика. Ми спостерігаємо це приблизно вже рік: вони відкрито заявляють, що будуть обстрілювати навіть тих, хто приїжджає рятувати. Сьогоднішнє відео, опубліковане начальником МВА, було дуже показовим – воно підтверджує цю їхню тактику та умисні терористичні дії", – додала Вірлич.

Чи буде нова хвиля евакуації

Вірлич розповіла, що на Херсонщині є райони, де обстрілів менше, а є й такі, де їх значно більше. Райони, розташовані ближче до Дніпра, обстрілюються інтенсивніше — там небезпечніше, і звідти здебільшого охочі вже виїхали. Є випадки, коли люди повертаються, втім не спостерігається ані тотального виїзду, ані масового повернення. Журналістка вважає, що основні хвилі евакуації вже минули.

"Хтось виїжджає, хтось повертається. Не скажу, що це дуже велика кількість людей в один чи інший бік. Вони часто навідуються додому. Наприклад, раз на місяць, особливо серед тих, хто живе неподалік. Таке є. Але так, є історії повернення: люди повертаються, відроджують власний бізнес або просто хочуть бути вдома. Дехто знаходить роботу, хоча працювати під обстрілами надзвичайно важко", – сказала Вірлич.

Вона додала, що не впевнена, чи ситуація не зміниться після обстрілу 16 квітня, оскільки мікрорайон, куди влучили росіяни, вважався одним із найбільш безпечних і тихих районів міста. Вірлич зазначила, що наразі містяни налаштовані на взаємопідтримку, а не на евакуацію.