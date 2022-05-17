Це був єдиний вихід, – Маляр про формулу порятунку захисників Маріуполя

Наразі триває гуманітарна операція з порятунку українських воїнів з "Азовсталі". Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що захисників Маріуполя не могли евакуювати з заводу за іншою формулою.

16 травня 53 важкопоранених військових вивези з "Азовсталі" до медичного закладу в тимчасово окупований Росією Новоазовськ. Ще 211 воїнів доставили в Оленівку через гуманітарний коридор. Їх повернуть додому в рамках обміну полоненими. Про це під час брифінгу розповіла Ганна Маляр, повідомляє 24 канал.

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За словами Маляр, іншої формули порятунку українських захисників з "Азовсталі" просто не було. Українська влада намагалася використати усі сценарії й пропозиції, які лунали у публічному просторі щодо порятунку українських військових, але не вдалося.

Операція буде проводитися до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію. Так само ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива у цій ситуації. І іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути у цій ситуації. Це був єдиний вихід,

– сказала вона.

Маляр зауважила, що операція з порятунку захисників Маріуполя наразі найголовніше питання. І владі відома точна кількість українських військових, які ще залишилися на території "Азовсталі". Але виносити таку інформацію на загал не можна.

Ми розуміємо обсяги операції порятунку, але це теж чутлива інформація, і вона не розголошується до завершення самої операції порятунку,

– пояснила заступниця міністра.

Вона також висловила сподівання, що операція з порятунку українських воїнів закінчиться добре.

Які шанси врятувати українських військових з Маріуполя

На думку Маляр, такі припущення робити некоректно. Адже це приблизно те ж саме, що відповідати на питання "коли закінчиться війна". Оскільки кожної хвилини хід справ може змінитися. Але наразі Україна робить "все можливе та неможливе", щоб врятувати українських захисників.

Це процес і у цьому процесі дуже багато складових, які фактично щохвилини можуть цей процес змінювати. Тому єдине, що тут можна сказати, що українська держава робить все можливе і неможливе для того, щоб врятувати українських військових. Ми пишаємося ними й вони наші герої,

– заявила Ганна Маляр.

Евакуація військових з "Азовсталі": коротко головне

16 травня повідомила, що розпочалась процедура евакуації важкопоранених українських військових з металургійного комбінату "Азовсталь". Як ми вже вказали вище, 53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм зобов'язані надати медичну допомогу.

У ніч проти 17 травня Володимир Зеленський підтвердив початок процедури евакуації захисників Маріуполя. Він зауважив, що вони 82 дні виконували завдання, поставлене перед ними й мають повернутись на підконтрольні Україні території України живими.

Ще 211 українських захисників вдалося вивезти гуманітарний коридор до Оленівки. Ганна Маляр запевняє, що згодом їх повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що евакуйованих воїнів з "Азовсталі" неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Але наразі потрібно стабілізувати їхній стан.

Відомо, що процес евакуації відбувається за посередництва ООН та Червоного Хреста.

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