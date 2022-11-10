Це був жах: люди на деокупованій Херсонщині зі сльозами зустрічають ЗСУ
Українські захисники обережно звільняють окуповані селища на Херсонщині. Вдячні жителів зі слізьми на очах та обіймами зустрічають наших воїнів.
Жителі Брускинського зустріли ЗСУ
Саме ЗСУ першими чують правду про загарбників і їх злочини на окупованих територіях. Місцеві обіймають військових і не вірять, що жахіття окупації закінчились. У мережі уже з'являються перші відео зі звільнених селищ.
Увага ЗМІ повідомляють про звільнення Брускинського на Херсонщині: показуємо на карті
"Це жах, скільки витримали", – каже жінка на відео.
Окупанти зробили життя громадян в окупації нестерпним
На відео жителі селища Брускинське – вони не стримують емоцій та слів. Розповідають, що довелось пережити чимало. Окупанти не жаліли вогню і нищили селище, як наслідок – зруйновані домівки, втрачені життя, поламані долі.
Пів села хат попалили, 6 людей вбили. Одного узагалі не можемо знайти. Катували, це безлад, – розповіли люди.
Жителі звільненого селища на Херсонщині зустрічають ЗСУ: відео
"Ще більше терпіли": місцеві не можуть повірити, що під опікою ЗСУ
У відповідь наші військові просять людей деякий час ще переходити в укриття, бо окупанти можуть знову стріляти. На що місцеві їм відповідають – "нічого – ще більше терпіли".
Скільки ж болю у цих словах і сподівань, що гірше позаду. Натомість попереду життя, яке у них було до війни – під українським прапором, зі своїм народом і на українській землі.Зверніть увагу! ЗСУ вдалось звільнити від ворога Брускинське. Наразі підтверджень від Генштабу не було, однак, у мережі з'являється усе більше доказів цьому.
Де розташоване селище Брускинське: показуємо на карті
Головне про звільнення Херсону
- Попередньо ЗМІ повідомили про деокупацію Киселівки та Борозенського. Киселівка розташовується всього за 25 кілометрів від Херсона.
- 10 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку, що в Миколаївській області. Звільнення Снігурівки має стратегічне значення для деокупації всієї Херсонщини.
- За даними головнокомандувача ЗСУ, з 1 жовтня площа відвойованої території Херсонщини сягає до 1381 квадратних кілометрів. За 9 листопада вдалось деокупувати 12 населених пунктів. Всього мова про 41 звільнене селище на Херсонщині.
Більше про це – влада готує допомогу на деокуповані селища: дивитись відео