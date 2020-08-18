Громадська рада при Міністерстві юстиції рекомендувала Мін'юсту розпочати юридичний процес, щоб заборонити діяльність партії Шарія та "Опозиційної платформи – За життя". Відповідне рішення рада ухвалила після розгляду звернення політсил і громадських організацій про заборону діяльності в Україні цих 2 партій.

На думку авторів звернення, робота партії Шарія та ОПЗЖ шкодить національній безпеці. Детальніше про те, чому активісти вимагають заборонити діяльність політсил в ефірі 24 каналу розповів представник Руху ветеранів України та колишній заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбета.

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Ознаки злочину партій

Він повідомив, що це була спільна заява як громадських організацій, так і політичних партій патріотичного спрямування. Заборона політичних партій в демократичній державі через те, що їхні правові засади комусь не подобаються є неможливою.

Однак є виняток – це пряме здійснення злочину, які вже станом на зараз передбачено кримінальним кодексом України. Це загроза національній безпеці,

– зазначив представник Руху ветеранів України.

Колумбета повідомив, єдиний шлях заборони політичної партії в Україні – це коли в її програмних засадах, діях чи прямих закликах, публічних виступах є ознаки злочину, які передбачені статею.

"Був здійснений правовий аналіз, на основі якого надано звернення. Ми спиралися на практику заборони Комуністичної партії України та 2 партій радикального російського спрямування, які заборонили у 2014 році. Ми просимо Мін'юст по процедурі ініціювати судове засідання", – розповів він.

Ознаки злочину ОПЗЖ

Публічні заклики до налагодження прямої комунікації з представниками окупаційних адміністрацій РФ, яких вони називають "народом Донбасу".

Повне несприйняття того, що на Донбасі воює російська армія та колаборанти з-поміж українських громадян.

Поширення тези, що російської армії на Донбасі ніколи не було.

Поширення тези, що війна на Донбасі – внутрішній громадянський конфлікт.

Системні відвідування РФ.

Спільні публічні заяви політичного характеру разом з вищим як військовим, так і політичним керівництвом РФ.

Колумбета сказав, що за навіть не такі значні речі будь-яка європейська держава під час війни реагувала б відповідно. Україна не реагує через відсутність політичної волі. Також він зазначив, що знаки злочину так званої партії Шарія абсолютно такі ж самі, як і в ОПЗЖ.

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"Я взагалі не вважаю це партією, це деструктивна секта. Їм потрібна кваліфікована допомога", – сказав представник Руху ветеранів України.

Для них властиве системне відвідування мітингів російського руху, які відверто сповідують агресивну антиросійську риторику. Зокрема, відвудування мітингів Антоніною Білоглазовою, де вона разом з ними раділа захопленню Криму,

– наголосив колишній заступник міністра.

Також Колумбета додав, жоден з учасників процесу не вірить, що Мін'юст здійснить це. Єдине, що він зробив, це вустами своїх ставлеників озвучив те, що громадську раду потрібно розпустити. Так само ніхто не вірить, що в Окружному суді можна досягти справедливості. Однак це пряма демонстрація українському народу того, до чого призвело неспостерігання за роботою органів державної та судової влади.

Про позицію громадської ради

Голова громадської ради Василь Гончарук розповів, що колективне звернення від 23 організацій – достатній аргумент, щоб вважати це громадською думкою. Громадська рада покликана для того, аби почути громадську думку і донести її до влади, в цьому випадку до Міністерства юстиції.

"Ми розглянули відповідне звернення і прийняли рішення щодо нього – воно опубліковане в протоколі на сайті Міністерства юстиції з 17 серпня. Там чітко вказано, що ми рекомендуємо звернутися до суду, адже це компетенція виключно адміністративного суду", – повідомив Василь Гончарук.

Голова громадської ради сказав, що вони можуть надати додатково консультацію щодо збору фактів, які підтверджують порушення та подальші юридично-адвокатські консультації за межами громадської ради.

Прикро бачити, коли відбувається тиск на громадську раду через те, що ми виконуємо свою діяльність в рамках повноважень та компетенції громадської ради,

– зазначив Гончарук.

"Згідно з постановою, якою керується громадська рада, орган влади зобов'язаний розглянути рішення громадської ради. Однак прийняти його має згідно зі своїми повноваженнями", – підсумував він.