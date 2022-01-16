"Це дуже небезпечно": у Путіна заявили про "надмірну напругу" на кордоні з Україною

У Кремлі вважають, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

Про це заявив речник президента Росії Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю відомому американському виданню.

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Пєсков наголосив, що наразі на кордоні між Росією та Україною є багато напруги.

У нас дуже багато напруги в цій частині Європи… Це надзвичайно, надзвичайно небезпечно,

– зазначив речник президента Росії.

За його словами, саме з цієї причини Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договору про стратегічну безпеку. Він стверджує, що лише підписання угоди може гарантувати розрядку ситуації довкола України.

Про яку угоду мовиться

МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів зі США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупант вимагає від НАТО зобов'язань не брати Україну в Альянс.

Москва погрожує не допустити розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії. Про це заявив глава російської делегації щодо військової безпеки.

Країна-агресорка також пригрозила військовою відповіддю, якщо НАТО "продовжуватиме наступати". Кремль заявляє, що у відносинах Росії та НАТО настає момент істини.

Зауважимо, що в Європі на початку 2022 року вже обговорювали питання європейської безпеки та зниження напруги навколо України. Відбулося це на дипломатичних перемовинах у кілька раундів (у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ).

За підсумками розмов Росія, як завжди, каже, що їх не розуміють. Натомість Захід твердий у своїй позиції, що Кремль не має права визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.

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Раніше Джо Байден відмовив Володимиру Путіну у вимозі надати гарантії не розширення НАТО на Схід. Президент США наголосив, що це вирішуватиме виключно Альянс , а не треті сторони.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Раніше західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тисяч військовослужбовців РФ.

14 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США має інформацію про підготовку Росією провокації на Донбасі.

За її словами, Росія розмістила на сході України групу оперативників, навчених вести бойові дії у міських умовах та використовувати вибухівку. Ціль їхніх дій — сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Псакі зазначила, що «оперативники» можуть провести низку актів саботажу проти російських маріонеткових сил на Донбасі.

Речник Пентагону Джон Кірбі також підтвердив інформацію про те, що Росія «активно працює над приводом для потенційного вторгнення в Україну».