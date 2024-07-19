Замовник має бути відомим, – мер Львова відреагував на вбивство Фаріон

19 липня 2024, 23:41
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Андрій Садовий

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що Ірина Фаріон померла у лікарні та висловив жаль з приводу її гибелі. Він переконаний, що у цьому замаху є не лише вбивця, а й замовник.

Мер Львові Андрій Садовий відреагував на смерть мовознавиці. Він висловив співчуття рідним жінки.

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Садовий про вбивство Фаріон

Садовий зазначив, що вбивство Фаріон – це "страшно і жахливо" й наголосив, що злочинця необхідно знайти.

Біда. Стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям. Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Це дуже страшно та жахливо. Я завжди кажу, що в Україні більше немає безпечного місця. Але щоб таке зухвале, нагле вбивство. Вбивцю треба знайти,
– написав мер.

Він зазначив, що над цим питанням наразі активно працюють правоохоронці. Крім цього Садовий переконаний, що у цього вбивства є замовник.

Замовник також має бути відомим і нести повну відповідальність,
– написав міський голова.

  • Нагадаємо, ввечері 19 липня невідомий вистрілив Ірині Фаріон в голову біля її будинку. 
  • Медики провели операцію і зробили все можливе. Однак не змогли видалити кулю, оскільки вона була в глибинних структурах мозку. Жінка перебувала в критичному стані та в мозковій комі.
  • За кілька годин після замаху вона померла в лікарні.
Автор: Анастасія Кушпіт