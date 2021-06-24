Це фейк, – Зеленський про нібито зменшення оборонних поставок Україні
Джерело:ТСН
Володимир Зеленський назвав інформацію про нібито зменшення оборонних поставок США в Україну фейком. Це підтвердили й у Білому домі.
Як наголосив президент України в інтерв'ю, США не зменшили, а збільшили поставки.
Важливо Нонсенс, – Білий дім спростував чутки про заморозку військової допомоги Україні
Український лідер назвав "замороження військової допомоги Україні" фейком.
Це неправда. Уже є офіційна відповідь Білого дому, де вони говорять відкрито, що це чистий фейк. І, до речі, я не знаю, звідки він: із Росії чи України,
– наголосив президент.
Він додав, що багато українських засобів масової інформації про це сказали. Але, за словами президента, військова допомога точно збільшена.
Що варто знати про інцидент
- Раніше відоме видання Politico заявило, що Білий дім нібито зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні. Таку інформацію оприлюднили з посиланням на власні джерела. Цікаво, що лише 11 червня Пентагон затвердив другу частину допомоги Україні – на 100 мільйонів доларів.
- Згодом у Білому домі заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але повідомили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.
Імовірно, саме про цей резерв, який так і не був урешті наданий, і мовилося в повідомленнях видань Washington Post 16 червня і Politico 18 червня.
Згодом у США назвали думку про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, нісенітницею. У Вашингтоні нагадали про підтримку Україні у боротьбі з російською агресією.