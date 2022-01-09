Це інтерес Коломойського, – Шабунін сказав, чому блокують конкурс в САП

Блокування конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру може бути пов'язане з Ігорем Коломойським. Зокрема, ймовірно, це стосується його інтересів.

Про це розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. У відповідь на запитання про те, звідки виходить умисел щодо блокування конкурсу, він сказав: "Гарантовано, Коломойський є у процесі, бо голова комісії делегована групою "За майбутнє".

Зверніть увагу Історія ганьби ще триває: президент витер ноги у зобов'язання перед США

Віталій Шабунін зауважив, що в ключових моментах конкурсу 5 людей не підняли руки, тричі на передостанньому засіданні. Очевидно, діючи синхронно.

Банкова може захищати Коломойського

"Цьогоріч Ситник саджав літак, на якому втікав один з головних фігурантів справи "Приватбанку" в Відень. Вручив йому підозру. Підозри вручені голові правління Дубілету, всім ключовим людям у цій справі. Справа готується до завершення", – розповів Шабунін.

Повний випуск інтерв'ю з Віталієм Шабуніним: дивіться відео



На думку голови Центру протидії корупції, справа може ніколи не буде в суді.

Це інтерес Коломойського – щоб на чолі САП не було незалежної людини. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

За словами Віталія Шабуніна, ймовірно, Банкова блокує конкурс в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру не лише через олігарха, проте Коломойський – одна з причин.

"Зокрема (блокує – 24 канал) захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно", – сказав Шабунін.

Зауважте Члени комісії з обрання керівництва САП просять допомогти розблокувати конкурс

Глава ЦПК додав, що у Коломойського є проблеми, але їхньою реалізацією є рішення суду, до чого ще не дійшло. У будь-який момент Ірина Венедіктова, яка виконує обов'язки керівника САП, може змінити прокурорів, які доганяють Коломойського на тих, що закрили "Роттердам+", наприклад.

У 2017 році НАБУ почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Наприкінці серпня 2020 року САП скасувала всі підозри , які виникли під час розслідування.

Конкурс на обрання керівника САП: коротко