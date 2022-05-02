"Це кіндер-сюрприз тимчасово окупованим територіям України", – експерт про рішення Путіна

У Кремлі ухвалили рішення про зміну наглядача над тимчасово окупованими територіями Донбасу. Ним став перший заступник голови путінської адміністрації Сергій Кирієнко.

Чому Дмитра Козака прибрали з посади "смотрящєго" за квазіреспубліками на Донбасі, чим займеться Кирієнко на новому посту, чому його прозвали "кіндер-сюрпризом" та чи вдасться Москві проголосити так звану "республіку" на Херсонщині – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів політолог Олег Лісний.

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"Відставка" Козака та новий "герой"

Олеже, чому Козака прибрали з посади куратора псевдореспублік на Донбасі?

По перше, ми повинні розуміти для чого Козак там був. Він мав вести в рамках мінських угод переговори, мав певні задачі, з якими, як на мене, не впорався. Переломити Україну через коліно, використовуючи мінські угоди, не вийшло.

"Ця історія була надовго", казав Лісний / Фото надане героєм

Козак – спеціаліст із заморожених конфліктів і тривалих переговорів. Проте, в цій ситуації потрібно брати за основу не постать Козака, а постать Путіна, який мав із самого початку наполеонівські плани.

Тому, це все відбувається відповідно до його логіки.

Значення постатей навколо російського президента дорівнює нулю. Вагу має лише генеральна лінія, котру проводить сам господар Кремля особисто. Інші просто виконують роботу з обслуговування путінського бачення та є практично статистами.

Чим займеться Кирієнко на новій посаді?

Я от нещодавно з подивом згадав, що колись Кирієнка в російських політичних колах називали "кіндер-сюрприз". Про це вже мало хто пам'ятає.

Свого часу він прийшов у російський уряд дуже молодим. Робота його тоді була провальною і закінчилася звільненням з посади. А за те, що він на тлі російських геронтократів був молодим і красивим, його прозвали "кіндер-сюрпризом".

Повертаючись до суті питання, скажу, що відштовхуючись від того, що кожна людина в оточені російського вождя є механізмом, Кирієнко буде намагатися виконати дану електорату обіцянку Путіна. Організувати "перемогу", щоб продати її внутрішньому споживачу.

А для цього треба "приростити землі" в кращих традиціях всіх імперій. Відтак, колишній посадовець президентської адміністрації у Москві буде займатися прирощуванням того, що приростити вдасться.

Зараз поясню детальніше. Якщо у росіян вийде захопити ті території, які вони бажають, то прирощування буде відбуватися областями, якщо ж ні, то приростять те, що є.

"Кіндер-сюрприз" та його обов'язки щодо України

В обов'язки новоявленого куратора буде входити нагляд і над новоокупованими територіями також?

Оскільки він непоганий економіст, можу припустити, що з цих територій ним буде зроблено спробу зробити собі годівничку за рахунок значної ролі корупційної складової. Не дарма ж існує давня російська традиція віддавати наближеним до царя території на "кормлєніє".

Як Москва буде організовувати "референдум" в окупованій частині Херсонщини, враховуючи факт відсутності навіть найменшої підтримки з боку населення?

Ну, знаєте, я Вам скажу дуже таку цинічну річ. А їм це все і не потрібно зараз. Для втілення своїх задумів Росії люди не потрібні. Як би це парадоксально не звучало. Достатньо буде створити необхідну картинку.

Гіпотетично це все виглядатиме наступним чином:

Поставлять в декількох школах урни для голосування, триколори зі зображенням "мертвої курки",

Приженуть туди для картинки нехай кілька десятків людей, яким дадуть за класичною радянською схемою, "кампот-буфєт". Потім ці люди дякуватимуть таваріщу Путіну за то, "шо нас асвабаділ".

Путін замінив Козака на Кирієнка / Фото globalmsk

Однак, у нас є один ресурс, який може ці плани зламати. І це – ЗСУ. Якщо у нас будуть якісь військові успіхи найближчим часом, то їм доведеться цей "референдум" проводити десь там у себе на територіях.

І взагалі, у Росії повно територій, які аж просяться бути відокремленими.

У Херсоні росіяни зараз дуже зволікають із цим своїм "референдумом". Просто тому, що окупанти не розуміють український політичний організм. Великою несподіванкою для загарбників став тривалий супротив.

Будучи неспроможними його придушити, вони змушені постійно переносити дату плебісциту.

Все це можливо завдяки поєднанню ненасильницьких методів української боротьби з партизанським рухом проти росіян. Останні в намаганні виявити центр опору щоразу зазнають невдачі, адже думають, що він там один. Тому питають щоразу, коли ловлять херсонців, хто тут головний? Тоді, як головного просто не існує. Осередків спротиву дуже багато і вони розпорошені.

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З урахуванням неможливості проведення "референдуму" як такого, в Кремлі вирішили зосередитися на створенні картинки. За останніми даними, ілюзія "волевиявлення" запланована на 15 травня.

Насправді це дуже добре, бо вони не вкладуться в рамки, щоб встигнути до 9-го.

І взагалі, за моєю інформацією, ворог готується втікати з Херсона. Тому-то там зараз проходить грабунок всього, що тільки можна.

За словами експерта, Путін планує виводити росіян з Херсону / Фото Getty Images

Заяви Зеленського та звільнення Донбасу

У випадку, якщо цей так званий "референдум" таки відбудеться, ми вийдемо з переговорів, як і казав президент раніше?

Зеленський провів дві "червоних лінії" – це Маріуполь і Херсон. Мені здається, що у першому випадку, скриплячи зубами, але в Росії його почули. Їм то хочеться "Азов" випалити напалмом, але не виходить. І, можливо, поки що це рішення не ухвалене.

Тут же ж, Зеленський сказав, що якщо буде "референдум", то з переговорів ми виходимо теж. Залишаємо тільки консультації з гуманітарних питань.

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В усьому іншому ми будемо досягати мети військовим шляхом і гнати їх хоча б до рубежів, зафіксованих станом на 23 лютого. Для реалізації такого сценарію нам повинно вчасно надійти все необхідне озброєння від наших західних партнерів.

А чи можна буде у перспективі говорити про військовий спосіб звільнення усього Донбасу?

Якщо ми увійдемо в бойовий кураж, маючи при цьому всю зброю, яка нам потрібна для наступальних дій, то все можливо.

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